الكويت تعبر آخر محطات رفع الإيقاف الدولي

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

نجحت الرياضة الكويتية في عبور آخر محطات خارطة الطريق لرفع الإيقاف الرياضي الدولي بصورة نهائية، بتشكيل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، من خلال الانتخابات التي تمت بإشراف ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية جيرار جيرو.

وممثل المجلس الأولمبي الآسيوي العُماني طه الكشري، وأعضاء اللجنة السداسية المكلفة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بتنفيذ خارطة الطريق حسين المسلم، والدكتور صقر المُلا، والمحامي صالح القحطاني.

وتم انتخاب الشيخ فهد ناصر الصباح رئيساً، ومحمد جعفر نائباً للرئيس، وحسين المسلم أمين السر، وعضوية كل من: الشيخ مبارك فيصل النواف والشيخ جابر ثامر الجابر والدكتور سعود الحربي وعلي المري ومساعد العجيل ونائل العوضي وفاطمة حيات وفي السلطان.

وأكد الشيخ فهد ناصر الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، أن هناك خطوات سيعمل على تنفيذها، منها تقوية العلاقات الدولية مع اللجان والمنظمات الخارجية والتركيز على الجودة والخبرة.

وقال: لم تتوفر الخبرة.. ستتم الاستعانة بها لتطوير الشباب الكويتي ليكونوا أساس العمل الرياضي في المستقبل والعمل على جلب خبرات رياضية من مختلف دول العالم وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الأكاديميات الرياضية الناجحة لخلق نظام رياضي كويتي وتطوير الرياضة، والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة الكويتية على إنشاء أكاديمية أولمبية معنية باكتشاف المواهب الرياضية بدءاً من مرحلة رياض الأطفال على مستوى البلاد.