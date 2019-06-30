ياسر المسحل رئيساً للاتحاد السعودي

المصدر: الرياض - أ ف ب

انتخب أعضاء الجمعية العمومية، أمس، ياسر حسن المسحل رئيساً للاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية لولاية تمتد أربعة أعوام، خلفاً لقصي الفواز الذي تقدم في فبراير الماضي باستقالته من المنصب لظروف خاصة.

وكان المسحل المرشح الوحيد لمنصب الرئيس مع قائمة تضم كلاً من خالد الثبيتي نائباً له، وعضوية كل من أضواء العريفي وبندر الأحمدي وتركي السلطان وخالد المقرن وعبد الله كبوها وعبد العزيز العفالق ومعيض الشهري ونزيه النصر ونعيم البكر.

وعمل المسحل مديراً تنفيذياً في رابطة الدوري السعودي بين 2013 و2015، ورئيساً لرابطة المحترفين (2016-2017)، ثم نائباً لرئيس الاتحاد السعودي بين يناير 2016 وديسمبر 2017، قبل أن يعود عضواً في مجلس إدارته حتى أكتوبر 2018.

وعلى الصعيد الخارجي، يشغل المسحل عضوية لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي منذ عام 2015، والمنصب ذاته في الفيفا منذ العام نفسه.