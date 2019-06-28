الاتحاد السوداني يوافق على المشاركة في البطولة العربية

أعلن حسن أبو جبل، الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، أن الاتحاد وافق على مشاركة الهلال والمريخ (القمة السودانية) في البطولة العربية في نسختها الثانية عقب إزالة الأسباب التي أدت إلى تعليق الموافقة على المشاركة في وقت سابق بسبب إعلان الأندية التمرد وعدم المشاركة في الدوري قبل أن يتراجعوا عن الخطوة.

وأوضح أبو جبل أنهم سبق وطلبوا بإمهالهم حتى الـ (26) من يوينو 2019م لتأكيد موافقتهم على المشاركة، وقال إنهم أخطروا الأمين العام للاتحاد العربي بالموافقة رسمياً.من ناحية أخرى شدد عوض الجزار، رئيس الاستثمار والتسويق بنادي الأهلي الخرطوم، على أن ناديه مجبر ومضطر لاتخاذ إجراءات قانونية وإصدار أمر قبض في مواجهة رئيس نادي المريخ المستقيل محمد الشيخ مدني بسبب مستحقات لفريقه بطرف نادي المريخ تبلغ 200 ألف دولار أمريكي تتصل بصفقة اللاعب عماد الصيني المنتقل إلى صفوف المريخ مؤخراً.