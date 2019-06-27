إشادة كويتية وخليجية بتكفّل محمد بن زايد بعلاج فتحي كميل

المصدر: الكويت- أحمد عبد اللطيف

أشاد الوسط الرياضي الكويتي بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتكفل بعلاج اللاعب الدولي الكويتي الأسبق فتحي كميل (64 عاماً)؛ أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي للأزرق المويتي، والذي أصيب بجلطة في الرأس، إضافة إلى إصابة في القلب.

وتقدم فهد كميل اللاعب الدولي السابق وشقيق الكابتن فتحي كميل من خلال "البيان الرياضي" بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لاستجابة سموه للمناشدات التي أطلقها كافة الرياضيين في الكويت والخليج، بعلاج الفهد الأسمر في الخارج، وقال: نثمن هذه الخطوة السريعة التي خرجت من شخصية نكن لها كل الاحترام والتقدير في بلادنا، وهذا الأمر ليس بجديد على سموه، فقد سبق هذا الأمر العديد من المنح والتي استفاد من خلالها نجوم الكرة الخليجية بتلقي العلاج على نفقة سموه.

وأضاف: ننتظر الخطوات التالية، والتي من المقرر أن تقوم بها الحكومة الكويتية متمثلة في وزارة الصحة لإنهاء إجراءات سفر شقيقي "الفارس الأسمر"، بعدما قدم الكثير للرياضة الكويتية، وأمتع الجماهير على كافة المستويات المحلية والخليجية والعربية بالأداء المميز، قبل أن يعرض لوعكة صحية أدخل على إثرها المستشفى للمرة الثانية خلال أسبوع.

بدوره، أثنى يوسف البيدان، رئيس نادي التضامن الأسبق، على قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بتكفل علاج فتحي كميل، وقال رئيس نادي التضامن الأسبق: تلك المبادرة وتلك الروح الطيبة ليستا غريبتين على "عيال زايد"، فما يربط الإمارات والكويتي ضارب في الجذور بعلاقات قوية كانت من ثمرها هذا النبت الطيب الأصيل، وحقيقة ليس بغريب على "بوخالد" مثل هذه القرارات التي تنم عن أنسانية وخلق طيب وحب للخير، وأعتقد أن علاج ومساندة أهل الخليج في كافة المجالات وليس الرياضيين فقط أصبح أسلوب حياة لقائد فذ يدرك مسؤلياته تجاه الجميع، ولعل استجابته السريعة لنداءات محبي الفارس الأسمر بسفره إلى الخارج لتلقي العلاج المناسب، جاءت في وقت قياسي لم يستغرق إلا ساعات قليلة وجاءت البشرى.

بدوره، أشاد اللاعب السابق بالمنتخب الكويتي خالد جاسم، بالمبادرة التي أثلجت الصدور وبينت أن البيت متوحد والجسد واحد ولا فرق بين إماراتي وكويتي، فكلنا أبناء وطن واحد، شكراً بوخالد على كل ما قدمته وتقدمه من مواقف إنسانية ستظل خالدة في الوجدان تحكى للأجيال القادمة، لا سيما وأن مواقف سموه الطيبة مع الرياضيين لاتعد ولا تحصى.. و"يستاهل النجم الكبير فتحي كميل".

كما غرد العديد من المنتمين للوسط الرياضي على موقع التواصل الاجتاعي "تويتر"، مشيدين بالمبادرة، حيث غرد المعلق الإماراتي الشهير فارس عوض قائلاً: في بادرة كريمة واستجابة سريعة، سمو الشيخ محمد بن زايد يوجه بعلاج الكابتن فتحي كميل في الخارج، الله يطول عمرك ويحفظك يابو خالد، ونسأل الله الشفاء العاجل للكابتن فتحي كميل.

وقال صالح عبيد لاعب الجزيرة ومنتخب الإمارات الأسبق: أبناء الخليج هم أبناء الإمارات. صاحب السمو محمد بن زايد يأمر بعلاج لاعب المنتخب الكويتي سابقا الكابتن فتحي كميل في الخارج "عسى عمرك طويل يابو خالد"، عطاء بلا حدود.

كما غرد محـسن ذعار أبورقبة: "من شابه اباه ما ظلم.. شكراً سمو الشيخ محمد بن زايد على رعايتك الكريمة لعلاج الفارس الأسمر أبوفيصل نجم الكرة الكويتية سابقاً وما هي غريبة على عيال زايد .. ربي يحفظ الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، ويديم المحبة والمعزة بيننا".

وقال محمد أحمد الملا: سمو الشيخ محمد بن زايد يتكفل بعلاج الأسطورة فتحي كميل. الفزعة من عوايد بو خالد "الله يحفظه"، وما هي مستغربة والله يشفي فتحي كميل ويرجعه للوطن بصحة وعافية.

وغرد عبدالله الإماراتي: عند سيدي محمد بن زايد.. فتحي كميل إماراتي كويتي.