إدواردو باقٍ في الدوري السعودي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عرض وكيل اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعبه على أندية الأهلي والاتحاد والشباب السعودي، مؤكداً رغبة اللاعب في الاستمرار في الدوري السعودي لكرة القدم.

وجاء تحرك وكيل أعمال اللاعب الأخير، مع مبالغة الهلال في مطالبه المالية للتخلي عن إدواردو، للانتقال للعب في صفوف نادي شباب الأهلي الموسم المقبل، وهو الأمر الذي أوقف مفاوضات إتمام الصفقة.

والجدير بالذكر، أن الهلال السعودي، كشف في وقت سابق، عن عدم رغبته في استمرار اللاعب بين صفوفه، وفتح الباب أمام انتقاله إلى نادٍ آخر، ولكنه لم يوافق على العرض المالي المقدم من شباب الأهلي.