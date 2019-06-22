شاهد.. روعة احتفالات اتحاد الجزائر بلقب الدوري

المصدر: البيان الالكتروني

احتفل سهرة أمس الخميس أنصار نادي اتحاد العاصمة الجزائري بلقب البطولة الثامن في تاريخهم وسط أجواء خرافية.

وتجمع الآلاف من أنصار الفريق العاصمي بساحة سوسطارة؛ معقلهم المفضل، للاحتفال باللقب الذي تحقق خلال شهر رمضان.

وأشعل الأنصار، الذين ارتدى أغلبهم قمصان النادي باللونين الأسود والأحمر، الألعاب النارية في مشهد رائع، وثقته قناة "النهار" في هذا الفيديو: