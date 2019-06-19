تفاصيل رسالة شيخ الأزهر إلى محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي أشاد بأخلاق اللاعب الدولي، ووجه له مجموعة من النصائح، حسبما نشرت وسائل إعلام مصرية.

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن صلاح أعرب - خلال اتصاله - عن تقديره لشيخ الأزهر، وسعادته الغامرة بالحديث إليه.

أما شيخ الأزهر أحمد الطيب فقد وصف صلاح بـ"الابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب"، موجها له مجموعة من الوصايا، وجاء فيها: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائما، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء".

وحسبما نقلت الشروق، فقد أشاد شيخ الأزهر بأخلاق صلاح "وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيا له بالتوفيق والحفظ والسداد".

صلاح، من جانبه، وعد شيخ الأزهر "بالبقاء على العهد والتمسك بوصاياه، واجتهاده الدائم ليكون عند حسن ظن ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه"، وفقا للشروق.

ويخوض صلاح اختبارا قويا بدءا من الجمعة، حيث يقود هجوم منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، أملا في إحراز اللقب الثامن لمنتخب "الفراعنة".