تعرف على القنواطي أول سيدة تدير مباراة في الدوري التونسي

المصدر: البيان الألكتروني

أدارت التونسية درصاف القنواطي مباراة الترجي والنادي البنزرتي في الجولة الختامية للموسم الرياضي الجاري من الدوري التونسي الممتاز، لتكون بذلك أول عربية وإفريقية تدير مباراة كرة قدم في دوريات الدرجة الأولى للرجال.

وكانت لجنة التحكيم في الاتحاد التونسي لكرة القدم قد عينت القنواطي لإدارة المباراة، لتأكيد ثقة اللجنة والإدارة الوطنية للتحكيم في هذه الحكمة وفي التحكيم النسائي التونسي بشكل عام، وتماشياً مع توجه الاتحاد في دعم وتطوير كرة القدم النسائية ومن ذلك الحكمات والحكمات المساعدات، وهو ما تم ذكره في بيان على الموقع الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم،

وتعد القنواطي أول حكمة تونسية تدير مباراة للرجال، وكان ذلك في مايو 2017، في مواجهة لحساب الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الثانية، والتي جمعت آنذاك بين الملعب التونسي وجمعية جربة، ولها سجل حافل كحكمة ميدان لمباريات هامة في كرة القدم للسيدات في القارّة الإفريقيّة، فقد أدارت في العاصمة المغربيّة الرّباط يوم 15 فبراير 2018 مباراة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم للناشئات بين المغرب وجنوب إفريقيا.بحسب العربية نت.

وسبق أن عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكمة القنواطي، لإدارة مباراة في كرة القدم للسيدات بين ليبيا وسيراليون لحساب الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم للوسطيّات، وأدارت مباريات أخرى كثيرة في تونس وخارجها.

يذكر ان القنواطي دخلت عالم التحكيم عام 2011 بعد مسيرة رياضية كحارسة مرمى، ونالت عام 2015 شارة التحكيم الدولي من "الفيفا".