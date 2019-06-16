السيسي يحفّز «الفراعنة» قبل أمم إفريقيا

Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، بزيارة المنتخب الأول لكرة القدم، أمس، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى 19 من يوليو المقبل.

وأكد الرئيس، ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وطالب الجميع ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل احترام وتقدير.

ووفقاً للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، والذي قال في تصريحات صحافية، إن الرئيس السيسي التقى أعضاء المنتخب المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأعرب عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، وشدد السيسي، على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً.

وأضاف راضي، أن الرئيس أجرى جولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات باستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال تطوير الاستاد، وأعرب الرئيس عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل، وكرة القدم بشكل خاص.

من جانبهم، توجه اللاعبون بالشكر للرئيس، لحرصه على زيارة المنتخب قبل خوض فعاليات أمم أفريقيا، وتعاهدوا على بذل أقصى جهد لإدخال الفرحة على ملايين المصريين.