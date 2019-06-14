رفع الإيقاف عن الحكم المصري جريشة وعودته للبطولة الأفريقية

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن قبول التظلم المقدم من الاتحاد إلى الاتحاد الأفريقي (كاف)، على قرار إيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة ، ليتم رفع الايقاف عنه .

وقال عبدالفتاح في تصريحات نقلها الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" ،اليوم الجمعة، إنه من المنتظر أن ينضم جريشة غدا إلى معسكر حكام كأس أمم أفريقيا، والمقرر انطلاقها في مصر الأسبوع المقبل، ليرتفع عدد الحكام المصريين المشاركين في إدارة مبارياتها إلى 6 حكام من بينهم 3 حكام ساحة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قدم مذكرة تظلم للاتحاد الأفريقي فور إعلانه إيقاف جريشة، متضمنًا أسانيد قانونية عن عدم وقوع الحكم المصري في أخطاء قانونية لدى إدارته لذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي في مايو الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1 / 1.