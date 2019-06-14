الاتحاد السعودي يطلب الأرجنتيني فيكيو

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقدم نادي اتحاد جدة السعودي، بعرض إلى نادي سانتوس البرازيلي، من أجل التعاقد مع الأرجنتيني إيميليانو فيكيو، لاعب شباب الأهلي في الموسم الأخير.

وأكدت مصادر صحفية، أن إدارة الاتحاد عرضت 750 ألف يورو، من أجل الحصول على توقيع فيكيو، والذي عاد إلى سانتوس، عقب نهاية إعارته إلى شباب الأهلي. كما أشارت المصادر، إلى أن التشيلي سييرا مدرب اتحاد جدة، هو من طلب التعاقد مع اللاعب، والذي كان شباب الأهلي، قد تعاقد معه في بداية الموسم الأخير، عندما كان سييرا مدرباً له.

يذكر أن، فيكيو كان أحد اللاعبين الأجانب الراحلين عن شباب الأهلي مع نهاية الموسم الأخير، إلى جانب مواطنه ماورو دياز، والأكوادوري أيوفي، فيما أبقى النادي على البرازيلي لوفانور.