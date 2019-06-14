سيدة تحكم مباراة الترجي والبنزرتي في تونس

المصدر: تونس - د ب أ

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس، عن تعيين الحكمة درصاف القنطاوي، لإدارة إحدى مباريات الدوري التونسي الممتاز، وذلك في سابقة تعد الأولى في مسابقات الدوري الأولى في تونس والمنطقة العربية. وستتولى الحكمة الشابة، إدارة مباراة الترجي التونسي والنادي البنزرتي، المقررة غداً، في المرحلة السادسة والعشرين الأخيرة من الدوري.

وسبق لدرصاف القنطاوي، إدارة عدة مباريات على المستوى الأفريقي في كرة القدم النسائية، لكن خطوتها الأولى في إدارة مباريات للرجال، كانت في مايو 2017، حينما تولت إدارة مباراة الملعب التونسي وفريق جمعية جربة، ضمن الجولة الختامية لدوري الدرجة الثانية.