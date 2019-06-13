الزمالك يرفض بيع فرجاني ساسي

المصدر: القاهرة- د ب أ

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، أمس، أن ناديه لم يتلقَ أي عروض رسمية للتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال رئيس الزمالك، إن التكهنات التي أثيرت في هذا الأمر غير صحيحة بالمرة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وكانت تقارير أشارت في وقت سابق إلى رغبة أكثر من نادٍ سعودي الظفر بخدمات ساسي، الذي انضم للزمالك في الصيف الماضي.

يذكر أن فرجاني ساسي سوف يشارك مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.