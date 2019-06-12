رقمان قياسيان لأول مرة في بطولة أمم افريقيا بمصر

المصدر: وام

عندما تنطلق النسخة الثانية والثلاثون من بطولة الأمم الافريقية لكرة القدم في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في القاهرة، سوف يكون الجميع على الموعد مع رقمين جديدين يسجلان لأول مرة في تاريخ هذه البطولة الحافل الذي بدأ في عام 1957، واستمر حتى الآن مع أقوى بطولات القارة السمراء .

الرقم الأول هو الخاص بوجود لاعبين اثنين من المشاركين فيها يحملان لقب هداف الدوري الإنجليزي "البريميير ليغ" أقوى الدوريات العالمية للعام الجاري، هما السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الذي سيقود منتخب بلاده "أسود التيرانجا" في المونديال الإفريقي، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومهاجم منتخب مصر الذي يحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي، فيما سيغيب عن البطولة اللاعب الجابوني أوباميانغ هداف فريق الأرسنال الذي فاز معهما بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هدافي الدوري الإنجليزي لعدم تأهل منتخب بلاده لنهائيات البطولة.

ماني وصلاح كلاهما سجل 22 هدفا في "البريمييرليغ" أقوى الدوريات الأوروبية والعالمية، وبرغم الألقاب الفردية الكثيرة التي حققها لاعبو ليفربول والرقم القياسي من النقاط الذي حققه الفريق (97 نقطة) إلا أنهما لم يحققا اللقب في الموسم المنقضي، نظرا لتفوق نادي مانشستر سيتي وبلوغه النقطة ( 98 ) بعد الجولة الأخيرة .. وكان محمد صلاح قد فاز بلقب الهداف منفردا في الدوري الإنجليزي الموسم قبل الماضي ونال الحذاء الذهبي بعد نجاحه في هز شباك الخصوم 32 مرة.

أما الرقم القياسي الثاني فهو الخاص بثلاثة لاعبين يشاركون في البطولة الافريقية لأول مرة كلهم ضمن أعضاء الفريق البطل لدوري الأبطال الأوروبي، وهو فريق ليفربول أيضا.. اللاعبون الثلاثة هم محمد صلاح، وساديو ماني، وزميلهم الغيني نابي كيتا الذي يستعد لقيادة منتخب بلاده في نفس البطولة.

نابي كيتا لاعب وسط ليفربول والمنتخب الغيني أكد أنه جاهز للمشاركة في البطولة، برغم الإصابة العضلية التي كان قد تعرض لها أثناء مشاركته مع ليفربول أمام برشلونة في مباراة الذهاب بنصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأنه برغم عدم استعادة لياقته البدنية الآن بنسبة 100 % ، إلا أنه يتوقع ان يكون بحالة جيدة مع انطلاق منافسات البطولة، خاصة أنه كان قد بدأ التدريبات الخفيفة مع فريق ليفربول في المباريات الأخيرة من بعد لقاء برشلونة الذي تعرض فيه للإصابة.

وبخصوص ساديو ماني فقد أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال القائمة النهائية الخاصة بالفريق الذي سيلعب في المجموعة الثالثة بجانب كل من الجزائر وكينيا وتنزانيا، وتم وضع نجم ليفربول على رأس المهاجمين مع كل من إسماعيلا سار لاعب رين الفرنسي، وكيتا بالدي لاعب انتر ميلان الإيطالي، ومياي نيانج لاعب رين الفرنسي، وسادا ثيوب لاعب نيم الفرنسي .. وأكد اللاعب من جانبه جاهزيته التامة لخوض منافسات البطولة بكل قوة، ولا سيما أنها منصة مهمة للغاية لتعزيز فرصه من أجل الفوز بجائزة أفضل لاعب افريقي وانتزاعها من زميله المصري محمد صلاح الذي احتفظ بها في العامين الأخيرين.

أما المصري محمد صلاح فقد عبر عن شكره وتقديره لكل الجماهير المصرية التي ساندته في الموسم المنقضي، وطالبهم جميعا بالوقوف خلف المنتخب في البطولة الافريقية للفوز بها خاصة انها ستقام علي أرضهم هذه المرة، مؤكداً أن دور الجمهور لا يقل بأي حال من الأحوال عن دور اللاعبين في الملعب.

وتشير كل الدلائل إلى أن البطولة الافريقية سوف تكون قوية للغاية في ظل تألق عدد من اللاعبين الكبار في الدوريات الأوروبية ومنهم الجزائري رياض محرز مع مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي، واللاعب المغربي حكيم زياش لاعب أياكس وأفضل لاعب في الدوري الهولندي.

البطولة الافريقية سوف تقام في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى بعد أن كان العدد في النسخ السابقة 16 منتخبا، وسوف تقام المباريات على 6 ملاعب هي استاد القاهرة الدولي وملعب 30 يونيو واستاد السلام في العاصمة المصرية، واستاد الإسكندرية بالإسكندرية، وملعب السويس بالسويس، وإستاد الاسماعيلية بالاسماعيلية.

ويحصل الفريق البطل فيها علي 4.5 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، ويحصل كل فريق من الفرق المتأهلة لنصف النهائي على مليوني دولار، وكل فريق متأهل لربع النهائي على 800 ألف دولار.

وفيما يلي قائمة اللاعبين الأفارقة الفائزين بدوري أبطال أوروبا :

بروس جروبيلار زيمبابوي - ليفربول - 1984.

رابح ماجر - الجزائر - بورتو - 1987.

عبيدي بيليه - غانا - أوليمبيك مارسيليا - 1993.

جورج فيندي - نيجيريا - أياكس - 1995.

نوانكو كانو - نيجيريا - أياكس - 1995.

صامويل كوفور - غانا - بايرن ميونيخ - 2001 .

بيني ماكارثي - جنوب افريقيا - بورتو - 2004.

جيمي تراوري - مالي - ليفربول - 2005.

صامويل إيتو - الكاميرون - برشلونة - 2006.

يايا توريه - كوت دي فوار - برشلونة - 2009.

ساديو كيتا - مالي - برشلونة - 2009.

صامويل إيتو - الكاميرون - انتر ميلان - 2010.

جون ايبي ميكيل - نيجيريا - تشيلسي - 2012.

سولومون كالو - كوت دي فوار - تشيلسي - 2012.

أشرف حكيمي - المغرب - ريال مدريد - 2018 .

محمد صلاح - مصر - ليفربول - 2019.

ساديو ماني - السنغال - ليفربول - 2019.

نابي كيتا - غينيا - ليفربول - 2019.