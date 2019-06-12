استبعاد علي معلول من القائمة النهائية لتونس في أمم إفريقيا

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن المدير الفني للمنتخب التونسي، آلان جيريس القائمة النهائية لمنتخب تونس المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي شهدت استبعاد علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي المصري.

وأعلن الاتحاد التونسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استدعاء كريم العواضي، لاعب النجم الساحلي التونسي، بدلًا من علي معلول، ضمن القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبًا.

وبذلك تضم القائمة التي تشارك في كأس أمم إفريقيا 2019 العناصر التالية:

فاروق بن مصطفى - معز حسن - معز بن شريفية - ياسين مرياح - وجدي كشريدة - نسيم هنيد - أيمن بن محمد - محمد دراغر - ديلان براون - كريم العواضي - أسامة الحدادي ومارك اللمطي- غيلان الشعلالي - أيمن بن محمد - أنيس البدري - إلياس السخيري - الفرجاني ساسي وبسام الصرارفي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي وفراس شواط.

كما قرر المدرب الفرنسي أن يرافق أيمن دحمان، حارس المرمى، بعثة المنتخب التونسي إلى مصر رغم عدم تواجده في القائمة، وذلك بغرض الاستفادة من المشاركة في البطولة القارية .