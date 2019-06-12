قمة الدوري المصري 30 يوليو

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على إنهاء الموسم الكروي في شهر سبتمبر المقبل، وأعلنت لجنة المسابقات، عن مواعيد المباريات المتبقية من بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر، بعد حل الأزمة بين الاتحاد والنادي الأهلي، حيث هدد الأخير باللجوء إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، وتمسكه إنهاء الدوري قبل كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري، غير أنه تم احتواء الأزمة على خلفية الجلسة الودية، التي جمعت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأشرف صبحي وزير الرياضة المصري.

ووفقاً للجدول المعلن، من المقرر أن يتم استئناف مباريات الدوري، بعد انتهاء كأس الأمم بأربعة أيام، بمباراة الجونة ضد الزمالك يوم 23 يوليو المقبل، على أن تختتم البطولة يوم 30 يوليو المقبل، بمباراة القمة، التي تجمع الأهلي مع الزمالك على ملعب برج العرب بالأسكندرية.