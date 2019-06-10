فيديو .. محمد صلاح يوجه رسالة لمحبيه

المصدر: دبي ــ رضا أبو العينين

وجه النجم المصري وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح رسالة لمحبيه، شكرهم فيها على دعمه خلال الموسم المنصرم، طالباً منهم تشجيعه والمنتخب المصري خلال بطولة الأمم الإفريقية التي تحتضنها الملاعب المصرية خلال الشهر الحالي.

وقال صلاح في رسالته "مساء الخير عليكم، أحب أشكر كل الناس اللي وقفت ورايا السنة اللي فاتت، البطولة السنادي على أرضنا، ابعتوا لي تشجيعكم من دلوقتي".

وتوج النجم المصري في بداية الشهر الحالي ببطولته الأولى من ليفربول وكانت أمام توتنها الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وحصل محمد صلاح على الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي كأفضل هداف للدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفاً بالمشاركة مع زميله في ليفربول ساديو ماني، ونجم آرسنال بيير أوباميانغ.