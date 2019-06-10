23 لاعباً في قائمة نسور قرطاج

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

أعلن الفرنسي الآن جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي «نسور قرطاج»، عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، والتي ضمت 23 لاعباً وذلك قبل خوض المباراة الودية أمام منتخب كرواتيا والمقرر إقامتها غداً، وضمت القائمة: لحراسة المرمى، فاروق بن مصطفى ومعز حسن ومعز بن شريفية وأيمن دحمان، واللاعبين: ياسين مرياح ووجدي كشريدة، ونسيم هنيد، ومحمد دراجر، وديلان براون، وعلي معلول، وأسامة الحدادي، ورامي البدوي، ومارك اللمطي، وغيلان الشعلالي، وأيمن بن محمد، وأنيس البدري، وإلياس السخيري، وفرجاني ساسي، وبسام الصرارفي، ويوسف المساكني، ونعيم السليتي، ووهبي الخزري، وطه ياسين الخنيسي، وفراس شواط.