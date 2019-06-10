الأهلي المصري يهدد اتحاد الكرة بـ« فيفا»

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

هدد النادي الأهلي المصري في بيان له، بالتصعيد ضد اتحاد كرة القدم، واللجوء إلى المحكمة الرياضية ثم الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بسبب أن الاتحاد لم يراع الشفافية في جدول مباريات الدوري الممتاز، خصوصاً في جولته الأخيرة، فضلاً عن إصرار الأهلي على إنهاء مباريات الدوري قبل بطولة أمم أفريقيا، التي تنطلق في مصر 21 يونيو الجاري.

وأخطر الأهلي الاتحاد بقراراته الأخيرة، وقبلها أصدر بيانات عدة في السياق ذاته، وغلفها جميعها بالتحديد بالانسحاب من بطولة الدوري المحلي، لكن مجلس إدارة الأهلي ورّط نفسه في التلويح بكلمة «الانسحاب»، لأنه تهديد غير منطقي لن يحدث، أولاً بسبب العقوبات التي ستقع حتماً على النادي، وأبسطها الحرمان من المشاركة في الدوري لموسم واحد، وثانياً لصعوبة التوقيت وقبل كأس الأمم، حيث ترغب قيادات الدولة السياسية والرياضية في إنجاح البطولة.

ويبحث اتحاد الكرة عن مخرج من هذه الأزمة، التي تتخطى بيانات الأهلي، وتمتد إلى إخطار الاتحاد الأفريقي (كاف)، بإرسال أسماء الأندية التي ستشارك في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية الموسم المقبل، ثم أزمة القيد الأفريقي الذي يبدأ من 30 يونيو حتى 31 يوليو، حيث إن الفريق الذي يقيد لاعبيه في الأسبوع الأخير من يوليو لا يحق له إشراكهم في دور الـ 32 بالبطولتين القاريتين، لذا فإن تأجيل بقية مباريات الدوري إلى ما بعد كأس الأمم، يحرم الأهلي والزمالك من إشراك صفقاتهم الجديدة.