فهمي يستمر في ملاحقة رئيس «كاف»

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

قال المصري عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إنه لن يصمت على الوقائع التي ارتكبها أحمد أحمد في رئاسة الاتحاد القاري، وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أنه تحرك قانونياً منذ فترة، بعدة وقائع ضد أحمد أحمد، غير أنه لم يستطع كشف تفاصيلها، لأنها قيد التحقيق، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل في الوقت المناسب. وخضع رئيس الاتحاد الأفريقي، للتحقيقات من جانب السلطات الفرنسية، أثناء وجوده في فرنسا، لحضور افتتاح كأس العالم للسيدات، وذلك بشأن وقائع فساد خاصة بعقد مع شركة ملابس رياضية، وتم إخلاء سبيله.