الترجي يعيد اللقب والميداليات لـ«كاف»

المصدر: Ⅶ تونس- دب أ

قال رئيس اللجنة القانونية بالترجي التونسي، رياض التويتي،أمس إن الفريق سيعيد كأس دوري أبطال أفريقيا والميداليات إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وسيجهز ملف شكواه إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

وأوضح رياض التويتي، رئيس اللجنة أن النادي سيتقدم مباشرة بملف شكواه إلى «كاس» للطعن على قرار لجنة الطوارئ بالكاف، بشأن أحداث مباراة الدور النهائي ضد الوداد البيضاوي المغربي.

وتابع المسؤول:«لم نحصل بعد على خطاب رسمي ولكننا سنعيد اللقب والميداليات، إلا إذا أصدر الاتحاد قراراً بوقف التنفيذ».

وقررت لجنة الطوارئ إعادة مباراة إياب الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد المغربي، التي دارت بملعب رادس بتونس، في بلد محايد بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك بسبب أن ظروف المباراة والسلامة لم يتم توفيرها.