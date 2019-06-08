الأهلي المصري يصدر بياناً رسمياً بشأن أزمة الدوري

المصدر: البيان الالكتروني

أرسلت إدارة الاهلي المصري اليوم السبت مذكرة إلى اتحاد الكرة المصري تؤكد فيها عدم التفريط في حق النادي في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكشفت المذكرة التي نشرها النادي عبر موقعه الرسمي على الانترنت عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة المصري بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف بجانب غياب العدالة بين الأندية خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري، كما منح اتحاد الكرة الفرصة لأندية معينة بإنهاء مبارياتها قبل بطولة الأمم الإفريقية ،وهو ما لم يحدث مع أندية أخرى.

كما ذكرت المذكرة أن اتحاد الكرة لم يطبق قواعد اللعب النظيف بعدما سمح بإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري قبل انتهاء المنافسين من مؤجلاتهم، بجانب عدم إقامة لقاءات الأسبوع المشار إليه في توقيت واحد، وإقامة المؤجلات بالتزامن مع مباريات المرحلة الأخيرة دون الأخذ في الحسبان موقف الفرق المتنافسة في القمة وتلك التي تصارع من أجل البقاء، وكذلك تغيير مواعيد العديد من المباريات بعد الإعلان عنها، وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثمان مواجهات، في الوقت نفسه لم يلتزم المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته.

وتطرقت مذكرة النادي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة والذي عمل على استهلاكه وكان كافيا لاستكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الافريقية.

وتجاهل الاتحاد للإساءات العلانية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة والحكام من مسؤولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب.

وكشف النادي الأهلي في مذكرته عن مسؤولية الاتحاد المصري بشأن أزمة القيد في القائمة الأفريقية في نسختها الجديدة خصوصا وان الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الافريقي والأزمة التي سوف تواجهها الاندية المصرية المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي "كاف" سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد وحرمانهم من المشاركة في الادوار الأولى من البطولة نظرا لعدم قيدهم في المواعيد المحددة سلفا أو في أسماء الفرق التي ستشارك في البطولات الأفريقية بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية.

وذكر الأهلي أن اتحاد الكره المصري لم يعلن حتى الان عن موعد بدء الموسم الجديد وعدد اللاعبين الذي يحق لكل ناد قيدهم وعدد المحترفين وهل ستظل معاملة اللاعبين السوريين كلاعبين مصريين وليسوا أجانب، ولم يحدد الموقف من الحضور الجماهيري في الموسم الجديد حتى يقوم كل ناد بتسويق تذاكره الموسمية وغيرها.

أضاف النادي الأهلي أن اتحاد الكرة لم يعلن عن الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الإفريقية في الموسم الجديد، أو الأسانيد التي سوف يحتكم إليها عند تحديد هذه الأندية، خاصة، وأن مسابقة الدوري لم تنته بعد، ولا يزال ترتيب أندية المقدمة الثلاثة أسير نتائج المباريات المتبقية ووارد فيها كل شيء، في المقابل، حدد الاتحاد الإفريقي 30 يونيو الجاري آخر موعد لتلقيه ترشيحات الاتحادات الأهلية للأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الأفريقي موسم 2019 / 2020.