«طائرة الفراعنة» إلى دورة الألعاب الأفريقية

ضمن منتخب مصر الأول للكرة الطائرة، التأهل إلى دورة الألعاب الأفريقية، التي تنطلق من المغرب أكتوبر المقبل، وذلك بعد فوزه على المنتخب الكيني (3-1)، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المقامة حالياً، وحتى 8 يونيو الجاري، في العاصمة الكينية نيروبي.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز بالنتيجة نفسها، على منتخب أوغندا، بالجولة الثانية من التصفيات، وقبلها تفوق على منتخب روندا في افتتاحية التصفيات، على أن يلتقي منتخب تنزانيا بالجولة الأخيرة، ولكنه لقاء تحصيل حاصل، بعدما ضمن الفراعنة احتلال المركز الأول.

تضم قائمة اللاعبين: أحمد فتحى، وأحمد صابر، وأحمد قطب، وهشام يسرى، ومصطفى إبراهيم، وعمر نجيب، وأحمد سعيد، وأحمد عبد العال، ومحمد المهدى، ورشاد شبل، وعبد الرحمن سعودى، ومحمد عادل.