آل الشيخ يلمّح إلى بيع بيراميدز

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أثار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز المصري، الجدل، بعدما ألمح بترك النادي وخوض تجربة مع نادٍ جديد، وكتب على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، «سأخوض تجربة جديدة سأسميها الأسيوطي الجزء الثاني ولكن في مكان وزمان آخر». وذلك بالتزامن مع أنباء ترددت حول نية آل الشيخ، في بيع حصته في نادي بيراميدز.

واشترى تركي آل الشيخ، نادي الأسيوطي المصري، مع بداية الموسم الكروي الماضي، وقام بتغيير اسمه إلى «بيراميدز»، وانفق ملايين الدولارات لتدعيم الفريق بصفقات جيدة، ومدربين أجانب، وهو ما أتى بثماره بعدما احتل الفريق المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وضمن اللعب في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف آل الشيخ، «بالتوفيق لفريق بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة، ولتجربة أخرى إن شاء الله». وكان قد أعلن في وقت سابق، أنه رصد 800 مليون جنيه مصري، لإبرام الصفقات الصيفية المقبلة.