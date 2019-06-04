الكاف يؤجل قراره حول مباراة الترجي والوداد

المصدر: د ب ا

أرجأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قراره بشأن الأحداث التي شهدتها مباراة الإياب بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لما بعد استكمال اجتماعه الطارئ والذي بدأ اليوم الثلاثاء، على أن يستكمل الاجتماع مساء اليوم عقب حضور الفعاليات الخاصة باجتماع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في باريس.

وانطلقت فعاليات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية بالكاف اليوم في باريس لمناقشة الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي والوداد يوم الجمعة الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الاجتماع ظهر اليوم فيما تجمع عدد كبير من جماهير الفريقين أمام مقر عقد الاجتماع قبل رفع الجلسة وتأـجيل القرار لما بعد استكمال الاجتماع مساء اليوم.

وكان أحمد أحمد رئيس الكاف دعا يوم السبت الماضي اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ اليوم لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الأفريقية بعدما اعتبر الحكم الجامبي باكاري جاساما الذي أدار اللقاء فريق الوداد منسحبا وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة.

وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 ذهابا في الرباط ولكن مباراة الإياب لم تكتمل حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (فار) إثر إلغاء هدف للفريق في الدقيقة 60.

وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.

وأشارت أنباء واردة من الملعب في البداية أن السبب الرئيسي في عدم اللجوء لنظام (فار) هو وجود عطل بالنظام فيما أكدت أنباء بعد انتهاء المباراة بأن السبب هو أن جزءا من نظام (فار) لم يصل إلى رادس.

وأكد معين الشعباني المدير الفني للترجي وخليل شمام قائد الفريق أن الحكم أكد لقائدي الفريقين قبل بداية اللقاء أن تقنية (فار) لا تعمل وأنهما وافقا على اللعب طبقا لهذا الوضع.