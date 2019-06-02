رئيس الكاف يعترف : الوداد ظلم بنهائي إفريقيا

المصدر: البيان الالكتروني

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن الوداد المغربي تعرض للظلم في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام الترجي التونسي، والذي انتهى بهدف نظيف للترجي.

وتحفظ أحمد أحمد في تصريحات لموقع "هسبورت" المغربي، على الإجابة عما إذا كان قد اضطر فعلا لتسليم الكأس للترجي بتوجيه من مسؤولين حكوميين تونسيين ، تفاديا لخروج الأمور داخل الملعب عن السيطرة، قائلا: "ما هي الإجابة التي يمكن أن أقدمها لكم، حتى إنني أشعر بالفزع".

وأضاف: "لقد عقدنا اتفاقية مع شركة خاصة بتشغيل تقنية الفيديو، وفي آخر لحظة أخبرونا بعدم القدرة على تشغيله لأسباب تقنية" بحسب الشروق المصرية.

يذكر أن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي،توقفت لمدة أكثر من 90 دقيقة، خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب رادس بالعاصمة التونسية، وجاء توقف المباراة بعدما ألغى الحكم هدف التعادل لفريق الوداد في الدقيقة 59 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء تحولت برأسية إلى الشباك لكن تم إلغاء الهدف دون الاحتكام إلى تقنية الفيديو مرة أخرى، وعقب عدم احتساب الهدف، اعترض لاعبو الوداد على القرار وطالبوا حكم المباراة بكاري جاساما بإعادة مشاهدة اللعبة من خلال تقنية الفيديو لكنه رفض الأمر كونه قانونًا لا يجوز إعادة اللقطة بناء على طلب من أحد عناصر الفريقين.