الهلال يطلب من "عموري" الانضمام لتحضيرات الموسم الجديد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

طلبت إدارة نادي الهلال السعودي، من لاعب منتخبنا الوطني الأول، عمر عبد الرحمن، الانضمام إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بداية من يوم 28 يونيو الجاري، مع انطلاق تحضيرات "الزعيم" للموسم المقبل، بعدما وضعت أسم "عموري"، ضمن قائمة الفريق التي ستغادر إلى المعسكر الخارجي في 4 يوليو المقبل، حسب ما أشارت إليه صحيفة الرياضية السعودية.

ويأتي قرار الهلال، بهدف ترك مجال أكبر أمام الجهاز الفني الجديد للهلال، والمزمع التعاقد معه قريباً، لتقييم اللاعب فنياً وصحياً، ومدى احتياجات "الزعيم" إلى جهوده، بعد فترة غياب طويلة في الموسم الأخير، لتلقي العلاج والتأهيل عقب إجراء عملية الرباط الصليبي، خاصة وأن اللاعب عقده ينتهي رسمياً في أغسطس المقبل، ما يترك فرصة جيدة لتقييمه جيداً، واتخاذ القرار المناسب سواء ببقائه أو السماح برحيله.