بتروجيت يهدد باللجوء إلى «فيفا»

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن نادي بتروجيت رفضه خوض مباراة المقاولون العربي المقرر لها غداً ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، مهدداً باللجوء إلى «فيفا».

وذكر بتروجيت، في بيان رسمي، أمس، أن هذا القرار يأتي بعد التعنت الواضح ضد النادي والكيل بمكيالين في ظل تأجيل لجنة المسابقات مباراة الأهلي مع المقاولون بدون طلب الناديين وبدون وجود أي ارتباطات دولية لهما، وتجاهل طلبات النادي العادلة في عدة خطابات وبيانات سابقة لاتحاد الكرة المصري.

وأضاف البيان: «اتحاد الكرة يقوم بمساندة كافة الفرق المنافسة لنا على البقاء وتحقيق رغباتهم في نقل مبارياتهم والتنسيق بينهم للمساعدة في الهروب من الهبوط، فضلاً عن عدم الأخذ بما تم الاتفاق عليه في اجتماع لجنة الأندية المشكلة برئاسة نائب رئيس الاتحاد، ووفقاً لإفادة سيادته بأن قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بالتمسك بالجدول القديم للدوري هو عكس ما تم الاتفاق عليه في اتحاد الكرة وفي هذا الاجتماع».