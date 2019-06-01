مفاجأة كبيرة بشأن أزمة "فار" في نهائي أفريقيا

المصدر: البيان الالكتروني

فجرت الشركة المسؤولة عن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي مفاجأة كبرى في بيان رسمي لها عقب فضيحة رادس والتي أدت إلى فوز الترجي باللقب الغالي.

وذكرت الشركة من خلال بيان رسمي لها اليوم السبت أن المعدات الخاصة بتقنية الفيديو كان من المفترض أن تصل إلى تونس يوم 30 مايو وذلك وفقاً لاتفاق مع المسؤول عن نقلها من مقرها في العاصمة السعودية الرياض إلى تونس، أي قبل يوم واحد من المباراة النهائية.

وأضافت :"تسليم المعدات لم يحصل في اليوم المتفق عليه".

وأوضحت :"الأمور لم تسير بالطريقة التي أرادتها الشركة إثر خطأ في نقل البضائع لتصل إلى تونس قطعتان من أصل ثلاث من المعدات التي تم طلبها، وبالتالي أصبحت عملية تشغيل التقنية خلال المباراة أمرا صعبا في ملعب (رادس)، وهو الخطأ الذي أثار ضجة كبيرة في الملعب ونتجت عنه أحداث مؤسفة انتهت بانسحاب فريق الوداد من النهائي وتتويج الترجي التونسي بقرار من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

