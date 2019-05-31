الوصل يوافق على المشاركة في البطولة العربية

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

وافقت شركة كرة القدم بنادي الوصل على المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة العربية.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر": تلقى نادي الوصل الرياضي دعوة رسمية من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في النسخة القادمة من البطولة العربية، وبدورها وافقت إدارة النادي على المشاركة في البطولة العربية وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولة التي تجمع بين الأشقاء العرب".

وشارك الوصل في النسخة الماضية للبطولة، حيث نجح في التأهل لدور الستة عشر محققاً 5 تعادلات وخسارة وحيدة.