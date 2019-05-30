الأهلي السعودي يقدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع عموري

قدم النادي الأهلي السعودي عرضاً مالياً مغرياً للنجم عمر عبدالرحمن «عموري» لاعب نادي الهلال الحالي، للانضمام للنادي في الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن الأمير منصور بن مشعل الشرفي البارز والأكثر حضوراً على الساحة بالنادي الأهلي هذه الفترة هو من يقود دفة المفاوضات، حيث قدم عرضاً مالياً بلغ 25 مليون ريال سعودي لكسب خدمات اللاعب في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيقبل بعرض النادي الأهلي في حال لم يفتح معه المسؤولين بنادي الهلال ملف التجديد والاستمرار في الموسم القادم، حيث يمنح عموري الأولوية للنادي العاصمي.

وكان عمر عبدالرحمن قد انضم لنادي الهلال في صيف العام الماضي قادماً من نادي العين الإماراتي على سبيل الإعارة لمدة عام، إلا أن تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ساهم في نهاية مشواره مبكراً وغيابه عن صفوف النادي الأزرق.

وتماثل عموري للشفاء مع نهاية الموسم بعدما أجرى عملية جراحية في مدينة برشلونة عقب إصابته مباشرة في الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي طويل نجح في ختامه والعودة لمداعبة الكرة في تدريبات الفريق الهلالي، قبل أن يستدعيه الهولندي فان مارفيك للانضمام لمعسكر منتخب الإمارات المقرر إقامته في النمسا هذا الصيف.