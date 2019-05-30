الأهلي يحرّك بلاغات في مواجهة المريخ

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن نادي الأهلي الخرطوم عن اتخاذه خطوة قانونية ضد نادي المريخ بشأن اللاعب عماد الصيني المنتقل من الأهلي للمريخ، وذلك على خلفية ارتداد الشيكات الممنوحة من قبل النادي فيما يتعلّق بالمستحقات الخاصة بالصفقة.

وقال الأهلي الخرطوم إنه كان ينتظر أنّ يتسلّم مبلغاً وقدره 950 ألف جنيه في الثلاثين من أبريل الماضي غير أنه لم يتم صرف الشيك الممنوح من نادي المريخ بسبب خلو حسابه من الرصيد، ويعاني نادي المريخ من أزمة مالية طاحنة أدّت إلى مطالبة الجهاز الفني بقيادة يامن الزولفاني بمستحقاته المالية المتأخرة لمدة ستة أشهر، فيما يطالب عدد من اللاعبين بحوافز المباريات.