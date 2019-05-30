الترجي يطالب بـ 60 ألف متفرج أمام الوداد

المصدر: تونس - صالح قادري

طالب مجلس إدارة فريق الترجي التونسي السماح بحضور 60 ألف متفرج خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي غداً الجمعة، وجاءت تلك الخطوة بعدما قررت اللجنة المكلفة بتنظيم الحدث تقليص عدد التذاكر الخاصة بجمهور الترجي بنحو 15 ألف تذكرة، على جانب آخر، أعلنت إدارة الترجي التونسي انه وجه احتجاجه رسمياً إلى الكاف على تعيين الحكم الغامبي باكاري قاسما لإدارة مباراة اياب النهائي وكذلك على تعيين الحكم الزامبي جياني سيكازوي مسؤولاً عن تقنية (الفار )، موضحة أنها أرسلت احتجاجها منذ يوم 13 مايو الجاري، خاصة وأن كل المقابلات التي أدارها للمنتخب المغربي والفرق المغربية أمام نظيرتها التونسية انتهت كلها للمغاربة وسط جدل كبير على غرار مباراة المغرب وساحل العاج في إطار تصفيات مونديال روسيا 2018

من جانبه، وصل امس الوداد البيضاوي المغربي إلى تونس على متن طائرة خاصة، فيما أصر التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق على اصطحاب القائد إبراهيم النقاش لمؤازرة الفريق.