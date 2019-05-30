الإمارات تستضيف السوبر الأفريقي

المصدر: دبي- العوضي النمر

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي والتي تقام أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس المقبل، في الإمارات، حيث ينتظر أن يقابل الزمالك المصري بطل الكونفدرالية الأفريقية، الفائز من مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، وستقام مباراة الإياب غداً الجمعة على استاد رادس بتونس وسط حضور جماهيري يفوق 50 ألف متفرج، وأجواء متوترة بعد الجدل الكبير خلال الأيام الأخيرة بشأن التحكيم وإيقاف حكم لقاء الذهاب جهاد جريشة 6 أشهر.

وكان الزمالك قد تغلب على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ليتوج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها السوبر الأفريقي في الإمارات، والتي شهدت استضافة عدة مباريات سوبر عربية خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحات كبيرة تنظيمياً وجماهيرياً، مثل السوبر المصري الذي أقيم 3 مرات، في العامين الماضيين، حيث توج الأهلي باللقب في المرة الأولى بفوزه على الزمالك، الغريم التقليدي، بنتيجة (3-1)، فيما تمكن الزمالك من الثأر في المرة التالية وحسم اللقاء لصالحه بركلات الترجيح، وفي المرة الثالثة فاز الأهلي علي المصري بهدف.

كما استضافت الإمارات السوبر السوداني بين الهلال والمريخ، والذي انتهي بتفوق الهلال بهدفين مقابل واحد على المريخ.