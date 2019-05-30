اتحاد الكرة المصري يطلب رفع الإيقاف عن جريشة

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

قررت لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم، التقدم بالتماس إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، لرفع الإيقاف 6 أشهر، الذي تم توقيعه على الحكم الدولي المصري جهاد جريشة، بعد إدارته لذهاب الدور النهائي لأبطال الدوري الأفريقي.

وأكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الحكام، أن الاتحاد قرر اتخاذ هذه الخطوة ثقة في موقف حكمه الدولي المشهود له بالكفاءة، ليس على المستويين المحلي والإقليمي فقط ولكن على المستوى الدولي أيضاً، حيث شارك جريشة في إدارة أكثر من بطولة عالمية توجها بكأس العالم الأخيرة.

أضاف، إن الاتحاد على ثقة بأن «كاف» سينظر بعين الاعتبار للالتماس، لا سيما أنه يعتمد على أسس موضوعية في المطالبة بإلغاء هذا القرار.