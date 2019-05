بالفيديو.. هل سينتقل هذا اللاعب العربي إلى برشلونة؟

قالت صحيفة النهار الجزائرية نقلا عن موقع “4-4-2” البريطاني أن نادي برشلونة وضع الدولي الجزائري يوسف عطال ضمن قائمة المرشحين لحمل ألوانه الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الإسباني أرنيستو فالفيردي يبدو انه غير مقتنع بخدمات المدافع الأيمن سيميدو، بالإضافة إلى سيرجي روبيرتو الذي يشغل منصب وسط ميدان في الأصل.

وأكد الموقع البريطاني أن فريق برشلونة يحتاج إلى لاعب بمواصفات البرازيلي داني ألفيس، وهي المواصفات التي ربطها باللاعب الجزائري يوسف عطال، الذي قدم موسما رائعا مع فريق نيس الفرنسي.

Enough is enough – Barcelona need a top-class right-back. Not Nelson Semedo, who couldn't really push Sergi Roberto out of the starting line-up. And not Sergi Roberto himself, who is essentially a midfielder.

The Catalans need someone who is at least remotely reminiscent of Dani Alves, still so sorely missed. Atal may be the man. The 23-year-old Algerian had a strong debut season in Ligue 1 at Nice, and proved to be a solid defender who is even better going forward.

Much better, in fact. Atal enjoys attacking so much that he is comfortable as a midfielder or an out-and-out winger. Flexibility is what Alves was about, and there is a feeling that Atal could become a major star in the same mould.