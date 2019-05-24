ملف إماراتي سعودي بحريني مشترك لتنظيم مونديال 2021 للشباب

المصدر: البيان الالكتروني

قدمت السعودية والإمارات والبحرين ملفاً مشتركاً لاستضافة بطولة كأس العالم للشباب 2021، بصورة رسمية، الخميس، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتنضم إلى جوار ملفات أخرى لدول دخلت ميدان السباق لاستضافة مونديال الشباب، بحسب صحيفة "الشرق الاوسط".

وإلى جانب الملف الثلاثي المشترك بين السعودية والإمارات والبحرين، تقدمت تايلند وميانمار بملف مشترك أيضاً للمنافسة على كسب الاستضافة.

وبصورة إجمالية، بلغ عدد الملفات المقدمة إلى "الفيفا" 5 ملفات، حيث قدمت البرازيل وإندونيسيا وبيرو ملفات فردية من أجل الفوز باستضافة المونديال.

وسيكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن المستضيف الفائز باستضافة النسخة المقبلة من مونديال الشباب في الربع الأخير من العام الجاري، حيث سيكون يوم 30 أغسطس المقبل موعداً نهائياً لتقديم العطاءات من اتحادات كرة القدم المعنية بالمنافسة.