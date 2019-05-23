مصر تسلم ملاعب أمم أفريقيا 11 يونيو

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الملاعب باللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا، أنه سيتم تسليم الستة ملاعب المستضيفة لمباريات البطولة، إلى الاتحاد الإفريقي «كاف»، يوم 11 يونيو المقبل، أي قبل انطلاق البطولة بـ10 أيام.

وتستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية، في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، وقال عبد الغني، إن مسؤولي «كاف» اطمأنوا على كافة الملاعب، من خلال زيارات ميدانية، وقد قارب العمل فيها على الانتهاء، وباتت كل الأرضيات جاهزة على مستوى عالٍ، وأوضح أن بعض أعمال التجديدات لا تزال جارية، لكنها في المدرجات وغرف الملابس، وبعيدة تماماً عن الأرضيات.