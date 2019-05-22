الأهلي المصري يفاوض لابا كودغو

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

استقر النادي الأهلي المصري، على ضم المهاجم التوغولي لابا كودغو، لاعب نهضة بركان المغربي، بعد متابعته خلال عدد من المباريات، آخرها مباراة الزمالك بذهاب نهائي الكونفيدرالية، وقد أحرز اللاعب هدف المباراة الوحيد، ويجري مسؤولو التعاقدات بالأهلي اتصالات مع وكيل اللاعب، للاتفاق على انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في يوليو المقبل.

ويبحث الأهلي عن تدعيم فريق الكرة خلال الموسم المقبل، بصفقات جديدة تتم في سرية تامة، فضلاً عن البحث عن عروض احتراف لمجموعة من لاعبيه، بناءً على طلب المدرب مارتن لاسارتي.