السيسي يتسلم أول بطاقة مشجع لكأس أمم إفريقيا

المصدر: البيان الالكتروني

تسلم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم "الأحد"، أول بطاقة مشجع خاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وقام السيسي بتفقد الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة باستضافة بطولة كاس أمم أفريقيا لكرة القدم "كان 2019"، على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر. وفقاً للوكالة الألمانية "د ب أ"

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس السيسي استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الأفريقية، وأعقب ذلك استلامه لأول بطاقة مشجع بالبطولة، وشهد الرئيس ،إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية، حيث قدمت اللجنة المنظمة له نموذجاً للتميمة في ختام العرض.

كما حرص الرئيس على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.

يشار إلى أن منتخب مصر "الفراعنة" هو صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد سبعة ألقاب، كما أنه المنتخب الأكثر مشاركة في البطولة بثلاث وعشرين مشاركة.