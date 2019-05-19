بالفيديو.. مصر تكشف تميمة كأس أمم إفريقيا 2019

المصدر: البيان الالكتروني

https://twitter.com/Egypt2019/status/1130074694395277312 كشفت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا 2019، عن تميمة البطولة، المزمع إقامتها في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

واتخذت التميمة شكل طفل، يدعى "توت" (تيمنا باسم الملك توت عنخ أمون أحد ملوك الفراعنة)، يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعا قدمه على كرة البطولة الرسمية.