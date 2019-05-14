رئيس الزمالك: لن أقبل أي تعديل بموعد القمة أمام الأهلي

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه التام لتعديل موعد القمة أمام الأهلي وخوضها قبل بطولة أمم افريقيا 2019 وبالتحديد يوم يونيو المقبل.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية يوم الاثنين: "لن نكمل الدوري إذا حدث أي تعديل ولن أخوض مباراة الأهلي إلا في نهاية الدوري.

وأضاف أن الزمالك ملتزم بجدول الدوري المحلي وخوض المباريات المقبلة بنفس الترتيب كما تم وضعه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوضح أنه قرر توقيع غرامة مالية على بهاء مجدي الظهير، الأيسر بقيمة 300 ألف جنيه (نحو 18 ألف دولار) بعد طرده في مباراة الداخلية يوم الأحد الماضي ببطولة الدوري.

وشدد أن بهاء مجدي أخطأ في البداية بالحصول على إنذار بدون داع بعد المشادة بينه وبين لاعب الداخلية قبل أن يحصل على إنذار ثان بعدها.