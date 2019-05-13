بلاغ للنائب العام المصري ضد حسام حسن

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم محام مصري ببلاغ للنائب العام، ضد المدير الفني لفريق سموحة حسام حسن، يتهمه فيه بسب قيادات الشرطة وأفرادها والتطاول عليهم، بعد انتهاء مباراة مثيرة للجدل ضد الأهلي، السبت.

وقالت تقارير صحفية إن المحامي سمير صبري، المعروف بتقديم بلاغات للنائب العام ضد المشاهير، قال في بلاغه الأخير ضد نجم كرة القدم المصرية السابق، إن "حسام حسن المبلغ ضده بالاشتباك مع قوة التأمين، التي لا تملك ناقة ولا جمل في المباراة".

وشهدت المباراة التي حقق فيها الأهلي الفوز بهدف نظيف، اعتراضات ومشادات بين الجهاز الفني لسموحة والحكم أمين عمر، بعد أن سجل المتصدر وحامل اللقب هدفه بعد انتهاء الوقت المقرر بدلا من الضائع، بحسب سكاي نيوز.

وقرر عمر احتساب 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع، إلا أنه مد الوقت دقيقة أخرى فتحت الباب أمام هدف يساوي 3 نقاط عصيبة "في الوقت المفضل" للأهلي، أحكم بها الفريق قبضته على صدارة المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد بقدم المهاجم الأنغولي جيرالدو، في الدقيقة 97 و55 ثانية، أي بعد نحو دقيقة من انتهاء الوقت الذي أقره الحكم بديلا عن الوقت الضائع خلال الشوط الثاني، الذي كان عامرا بالدقائق المهدرة بسبب سقوط اللاعبين للإصابة.

ويرى حسام حسن، وشقيقه التوأم إبراهيم الذي يعاونه في الجهاز الفني، أن الحكم مد الوقت بدل الضائع حتى يتمكن الأهلي من تسجيل هدف، لكن أنصار الأخير يؤكدون أن الوقت بدل الضائع ذاته شهد نحو دقيقة ونصف وقتا مهدرا بسبب إصابة مدافع سموحة.

ويقول حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقا، إنه وشقيقه تعرضا لسيل من الشتائم من بعض جماهير الأهلي في أعقاب اللقاء، فيما كشفت إعادات تلفزيونية مشادات كلامية بين التوأمين وبعض الحضور في المدرجات.