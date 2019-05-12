20 لاعباً في قائمة مصر لــ «أمم أفريقيا»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

استقر المكسيكي أغيري، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، على 20 لاعباً في قائمة المنتخب، لكأس الأمم الأفريقية، وضمت 7 لاعبين محترفين، وتستضيف مصر البطولة اعتباراً من 21 يونيو المقبل.

وتضم القائمة 3 حراس مرمى هم، محمد الشناوى «الأهلي»، محمود عبد الرحيم «جنش» من الزمالك أحمد الشناوي «بيراميدز» وكل من: أحمد حجازي، باهر المحمدي، محمود علاء، أيمن أشرف، عمر جابر، أحمد المحمدي ومحمد هاني، ومحمد النني، طارق حامد، نبيل عماد «دونجا»، عمرو وردة، محمود حسن «تريزيغيه»، عبد الله السعيد، وليد سليمان، محمد صلاح،أحمد كوكا ومروان محسن. وسيتم إخطار الاتحاد الأفريقي «كاف»، بالقائمة النهائية رسميا، 11 يونيو المقبل، مع إمكانية تغيير لاعب واحد قبل الافتتاح بـ24 ساعة في حالة الإصابة.