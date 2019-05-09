اتحاد جدة: مادة محظورة في عينة فهد المولد

المصدر: د ب ا

أوضح مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم برئاسة لؤي هشام ناظر، تلقيه إشعارا من لجنة الرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة اللاعب فهد المولد.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" جاء فيه: "تلقى نادي الاتحاد إشعارا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول فهد المولد ويعكف مجلس الإدارة حالياً مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي".

وأضاف البيان: "يأتي هذا الإيضاح من منطلق الشفافية التي يتعامل بها مجلس الإدارة مع الجماهير الاتحادية الوفية، وتأكيداً على حرص المجلس على التعاون الكامل مع اللجنة لما فيه مصلحة الرياضة السعودية ونادي الاتحاد واللاعب".