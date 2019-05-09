طرح الحقوق الإعلامية لـ «الآسيوي» في السعودية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إصدار الدعوة للمشاركة في عطاء الحقوق التجارية للحقوق الإعلامية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 في المملكة العربية السعودية. ويتضمن العطاء، الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا، وتصفيات كأس العالم 2022. كما يتضمن العطاء أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث تتنافس أبرز أندية القارة على أهم الألقاب القارية.

ويشتمل العطاء أيضاً، على مجموعة من البطولات القارية المهمة، مثل كأس آسيا للسيدات 2022، وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات، وبطولة كرة الصالات.

وتتضمن المناقصة، أن يقوم الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتقديم أفضل تقنيات البث التلفزيوني، واستقطاب الجمهور، والبرامج المميزة والإبداعية، وتقديم الحلول الإعلامية الحديثة، من أجل المساهمة في نمو هذه البطولات، على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.