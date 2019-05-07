العين يخسر من الهلال ويودع دوري أبطال آسيا

المصدر: متابعة – طلحة عبدالله

خرج العين رسمياً من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مرحلة المجموعات، بعد خسارته (0-2) أمام مضيفه الهلال السعودي، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، لحساب الجولة الخامسة ضمن مباريات المجموعة الثالثة، ولم ينتظر أصحاب الأرض سوى ثواني ليسجلوا هدفهم الأول عن طريق هتان باهبري (ق 1) لينهوا الشوط الأول متقدمين بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني حاول العين العودة إلى المباراة وقاد عدد من الهجمات ليهدر له كل من ماركوس بيرغ، ومحمد خلفان، وكايو لوكاس فرصا ثمينة، قبل أن يضيف البديل محمد الشلهوب الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة ناجحة (ق 89)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين دون مقابل.

وبفوزه تأهل الهلال السعودي متصدراً المجموعة برصيد (12 نقطة)، بغض النظر عن نتيجة مباراته بالجولة الأخيرة، وتجمد رصيد العين في نقطتين بالمركز الرابع والأخير، وهذه هي الخسارة الخامسة التي يتلقاها الفريق البنفسجي من منافسه الهلال السعودي على ملعب الأخير في المسابقة القارية، مقابل تعادل واحد في تاريخ مواجهات الفريقين آسيويا، وهذه هي المرة الرابعة التي يودع فيها العين المنافسة من مرحلة المجموعات حيث سبق وخرج من هذه المرحلة في أعوام 2007، 2010، 2013 وبخروجه من البطولة الآسيوية يكون العين خرج من جميع المسابقات التي شارك بها في هذا الموسم.