باهبري يدخل تاريخ أبطال آسيا بثاني أسرع هدف

المصدر: البيان الالكتروني

دخل هتان باهبري لاعب الهلال السعودي، تاريخ دوري أبطال آسيا، بعد تسجيله هدف التقدم للهلال أمام العين على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض ضمن الجولة الخامسة من المسابقة بعد مرور 14 ثانية من انطلاق المباراة.

ويعد هدف باهبري ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد هدف سيباستيان سوريا الذي سجله بعد 9 ثوانٍ في مرمى باختا كور الأوزبكي في نسخة 2013.

وفقد "الزعيم العيناوي" فرصة المنافسة على التأهل للدور الثاني من المسابقة القارية قبل انطلاقة مباراته أمام الهلال وذلك بعد فوز الدحيل على الاستقلال الإيراني.

