وزير الرياضة المصري يطمئن على إصابة محمد صلاح

المصدر: د ب ا

أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة المصري، اتصالا هاتفيا بوالد اللاعب محمد صلاح للاطمئنان على نجم مصر المحترف في نادى ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد إصابته في الرأس أثناء مشاركته مع فريقه أمام نيوكاسل في المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال وزير الرياضة في تصريحات صحفية السبت إن محمد صلاح قيمة كروية واجتماعية كبيرة على المستوى العالمي ولابد من الحفاظ عليه، متمنياً سلامته من تلك الإصابة.

وكان محمد صلاح أصيب أثناء مشاركته مع الفريق أمام نيوكاسل في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3 / 2 بعد اصطدامه مع حارس مرمى نيوكاسل.