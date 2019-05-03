الفيصلي بطلاً للدوري الأردني للمرة الـ 34 في تاريخه

المصدر: أ ف ب

توج فريق النادي الفيصلي رسميا بلقب الدوري الأردني لكرة القدم بعد فوزه الصعب على البقعة 1-صفر الجمعة على ملعب عمان الدولي في المرحلة الحادية والعشرين قبل الأخيرة.

وسجل هدف الفوز الثمين أحمد العرسان في الدقيقة 70 ليهدي الفيصلي لقبه الـ 34 في الدوري والـ 76 في مختلف البطولات المحلية منذ العام 1932، منها أيضا 19 لقبا في كأس الأردن و16 لقبا في كأس الكؤوس و7 ألقاب في بطولة الدرع.

وعزز الفيصلي، المتوج مرتين بكأس الاتحاد الاسيوي (2005 و2006)، موقعه في الصدارة برصيد 50 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب مطارديه الجزيرة الفائز على شباب الأردن 4-صفر اليوم ايضا على ستاد الملك عبد الله الثاني بعمان.

وسيكون التتويج الرسمي لفريق الفيصلي عقب مباراته الأخيرة مع الجزيرة، والتي باتت تحصيل حاصل مساء الخميس القادم في المرحلة الاخيرة.

في المقابل، تجمد رصيد البقعة عند 22 نقطة في المركز التاسع وبقي في صراع الهروب من شبح الهبوط مع الرمثا العاشر والأهلي الحادي عشر.